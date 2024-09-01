إضراب عام في جميع أنحاء فلسطين المحتلة اليوم.. وسموتريتش يتوعد من سيشارك فيه

العالم-الاحتلال

وقالت نقابة العمال العامة في فلسطين المحتلة، في بيان لها، إن "الإضراب سيشمل أيضا تعطيل العمل في المؤسسات القضائية وفي وزارات النقل والطاقة والزراعة والبيئة وبلديات القدس وتل أبيب وحيفا، مما سيؤثر بشكل كبير في الخدمات المحلية".

وأضاف البيان أن "إضراب اليوم سيشمل كذلك الجامعة العبرية وجامعتي تل أبيب وحيفا ومعهد وايزمان للعلوم"، مؤكدا أن "البلاد ستشهد تعطيلا في حركة الحافلات العامة والقطارات الخفيفة في القدس جراء الإضراب المرتقب".

وتابعت نقابة العمال العامة في إسرائيل: "شركات الطيران الرئيسية "إلعال" و"إسرائير" و"أركيع" ستتوقف عن تسيير رحلاتها يوم الاثنين، فيما تشارك البنوك في الإضراب وستغلق أبوابها بشكل تام".

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الإضراب المقرر الإثنين غير قانوني ومن سيشارك فيه لن يحصل على أجره، ️مؤكدا أن "رئيس نقابة العمال يحقق حلم السنوار ويمثل حماس بدلا من تمثيل العمال الإسرائيليين".

وأثارت استعادة جثث جديدة لمحتجرين لدى حركة حماس الفلسطينية، يوم الأحد، غضبا عارما في فلسطين المحتلة، واحتجاجات جديدة ضد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وأعلن جيش الاحتلال، يوم الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن لدي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفو في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.