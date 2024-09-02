الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد وإصابات بقصف طائرة مسيرة للاحتلال مخيم النصيرات

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :