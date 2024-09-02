محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الامريكي ووزير حرب الاحتلال.. أوستن يهدد حماس

العالم-الامريكيتان

هدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال محادثة هاتفية مع وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت يوم الاثنين، بـ "محاسبة" حركة حماس بعد انتشال جثث 6 أسرى من قطاع غزة بينهم مواطن أمريكي.

ومن جانبها، أكدت القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق أن "من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والإدارة الأمريكية بسبب انحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان".

وشدد الرشق على أن "الأسرى قتلوا بالقصف الصهيوني"، مضيفا أن حماس "كانت حريصة أكثر من (الرئيس الأمريكي جو) بايدن على حياة الأسرى لديها، ولهذا وافقت على مقترحه بخصوص الهدنة، بينما رفضها نتنياهو".

وفي السياق ذاته، هاجم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ومنافسته كامالا هاريس مؤكدا أن أيديهما ملطخة بالدماء بسبب مقتل ستة أسرى إسرائيليين من ضمنهم مواطن أمريكي.

هذا وأعلن جيش الاحتلال وجهاز أمن "الشاباك" العثور على جثث 6 أسرى صهاينة من قطاع غزة وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبرغ بولين، وألكسندير لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

وعلى خلفية ذلك، تصاعدت الانتقادات ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وراحت تحمله مسؤولية مقتل المحتجزين الصهاينة الستة لدى حركة حماس، الذين عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.