أنصارالله تحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية أي تسرب من سفينة نفطية متضررة

العالم-اليمن

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس"، "نحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية أي تسرب من (سونيون)".

وأضاف في تغريدة أخرى: "تحميل أمريكا وبريطانيا مسؤولية أي تسرب من (سونيون) حتى أثناء قطرها له أسباب قد نوضحها لو استدعى الأمر ذلك".

يأتي موقف القيادي في أنصار الله بعد إعلان الحرکة، يوم السبت الماضي، أن من المقرر وصول قاطرات، يوم الأحد، للبدء في سحب السفينة النفطية "سونيون" المعطلة جنوب البحر الأحمر.

ويوم الخميس الماضي، بثت أنصار الله، مشاهد لاقتحام قواتها سفينة نفطية اسمها "سونيون" وتفخيخها جنوب البحر الأحمر، وذلك عقب إخلاء المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس"، طاقم السفينة المحملة بـ 150 ألف طن من النفط الخام، إثر تعرضها لهجوم تبنته الجماعة يوم الخميس (22 أغسطس/ آب الماضي)، بالزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المُسيرة في البحر الأحمر، مؤكدةً أنها معرضة للغرق.