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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية:تلقينا اليوم تقريرا عن حدث وقع على بعد 70 ميلا بحريا شمال غربي الصليف في اليمن

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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