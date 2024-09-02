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اعلام الاحتلال:اضراب عام في "اسرائيل"تضامنا مع ذوي الاسرى في غزة ورفضا لعرقلة نتنياهو ابرام صفقة لاطلاق سراحهم

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

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