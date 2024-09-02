القسام تُوقع قوة 'إسرائيلية' بين قتيل وجريح في كمين محكم

العالم- فلسطين

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري لها، إن مجاهديها أوقعوا ظهر اليوم من إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم بعد تقدمها صوب أحد المنازل الذي تواجد بداخله عدد من المقاومين.

وأضافت: "فور وصول القوة الإسرائيلية لمقتلة الكمين تم استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة واشتبك مقاومنا مع جنود الاحتلال بالأسلحة الخفيفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

ونوهت "القسام" إلى أنه تم رصد هبوط الطيران المروحي التابع لقوات الاحتلال لإخلاء الجنود.

وتجددت الاشتباكات والمواجهات المُسلحة، مساء اليوم الأحد، بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة ومخيم جنين، والحارة الشرقية من المدينة، شمال الضفة الغربية.

وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 5 على التوالي، عدوانها العسكري على مدينة جنين ومخيمها، الذي أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، وسط مطالبة أممية بوقف فوري للعدوان على المدينة.

وهدم الاحتلال صباح اليوم الأحد محلا تجاريا بمدينة جنين، وفجر أبواب منازل واقتحمتها بحارة الألوب في مخيم جنين، وواصل تدمير البنية التحتية في منطقة دوار السينما بمخيم جنين.