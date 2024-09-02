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اعلام الاحتلال يعلن العثور على سيارة مفخخة بمدخل مستوطنة عطيرت شمال رام الله وتحتوي على انبوبتي غاز

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

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