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مصادر فلسطينية:مسيرة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوب لبنان

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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