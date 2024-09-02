الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية:18 شهيدا بعدوان الاحتلال على جنين ومخيمها لليوم السادس

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :