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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في " ميتات " بالجليل الاعلى

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

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