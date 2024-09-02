بالفيديو..استمرار العدوان الصهيوني على جنين ومخيمها

العالم-فلسطين

وقالت الجمعية في بيان مقتضب: إن طواقمها تسلمت جثمان شهيد مجهول (50 عاما)، ونقلته إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال -فجر اليوم- قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، واعتقلت شابين، وآخر من بلدة اليامون.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يحيى الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي، بعد اقتحام منزله في حي الجابريات.

وأفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجارات قوية في حي الجابريات في جنين، وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال وسط اشتباكات داخل أحياء المخيم.

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين في حارة الدمج بمخيم جنين، بعد تقدمها صوب منزل كان بداخله مقاومون.

وقالت: إن مجاهديها استهدفوا أفراد القوة بعبوة ناسفة واشتبكوا معهم وأوقعوهم قتلى وجرحى، كما رصدوا مروحيات إجلاء.

بدورها، قالت كتيبة جنين في سرايا القدس إنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين بساحة المخيم، وأصابت جنودا إسرائيليين.

واستشهد الليلة الماضية الشاب ليث مروان شواهنة وأصيب آخر في قصف مسيرة للاحتلال في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وكانت قوات الاحتلال اقحمت البلدة، وداهمت منزل الشهيد رأفت دواسة وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وأمس الأحد استشهد عبد الله ناصر حمو، والطفل محمد محمود حمو، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما عند مدخل بلدة كفردان غربي جنين أثناء محاولتهما توزيع الخبز على المواطنين المحاصرين عند أطراف مدينة جنين.

وصباح أمس الأحد جرفت آليات الاحتلال شارع البريد ومحيط دوار السينما مركز مدينة جنين وعددا من المحال التجارية، في السوق التجاري وسط جنين، إضافة إلى تجريف دوار يحيى عياش ودوار البادية.

وتواصل قوات الاحتلال إخلاء العائلات من منازلها بطريقة قسرية، حيث أجبر الاحتلال عائلات تسكن حي عبد الله عزام في مخيم جنين على ترك منازلها، كما أخلت عائلات من أحياء الدمج والصوحه والفلوجه.

وفي ساحة المخيم، احتجز الاحتلال الأهالي وحقق معهم ميدانيا، فيما شهد المخيم حملات دهم وتفتيش واعتقالات واسعة.

وانسحبت قوات الاحتلال في وقت متأخر من مساء أمس من الحي الشرقي بعد حصار دام 5 أيام، وأظهر الانسحاب خرابا هائلا في البنية التحتية والشوارع، ودمارا كبيرا في منازل المواطنين.

وقال شهود: إن قوات الاحتلال انسحبت من مسجد خالد بن الوليد الذي كانت تتخذه ثكنة عسكرية بعد تدنيسه وتحطيم نوافذه وترك مخلفات الطعام والشراب فيه، وفق وفا.

وواصل الاحتلال حصار مستشفيات المدينة، ومنع مركبات الإسعاف من نقل المرضى، فيما اعدى جنود الاحتلال على طواقم متطوعة حاولت نقل الطعام والمؤن للعائلات المحاصرة في مخيم جنين.

وأسفر العدوان الصهيوني على جنين ومخيمها، منذ الأربعاء الماضي، عن استشهاد 17 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.