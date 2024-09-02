مسؤول: استئناف رحلات العمرة للزوار الايرانيين اعتبارا من ربيع الأول

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل ارنا، اليوم الاثنين، اشار "محمدي بخش" إلى رحلات العمرة؛ مبينا انه عقدت في هذا الصدد، اجتماعات مع منظمة الحج والزيارة وشركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية "هما" بصدد الحصول على التصاريح اللازمة.

وذكر هذا المسؤول، ان الموعد الدقيق لبدئ هذه العملية، ستعلنه منظمة الحج والزيارة الإيرانية؛ متطلعا الى تفعيل الرحلات الجوية لنقل الزوار الايرانيين اعتبارا من شهر ربيع الأول 1446 هـ.

وتابع رئيس منظمة الطيران المدني : كما اجريت التحضيرات مع منظمة الطيران المدني السعودي وبعد الحصول على التصاريح الكاملة سنحيط منظمة الحج والزیارة بها، ومن ثم يتم التخطيط لإیفاد الحجاج.

وسبق أن أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية لشؤون الحج والعمرة "غلامرضا رضائي" في تصريح لـ إرنا ايضا، انه نظرا للمفاوضات والمتابعات المستمرة بهدف استئناف إرسال المعتمرین، أصدرت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى موافقتها على استئناف هذه البعثات عام 1403هـ، تصريح الرحلات الجوية لشركة الطيران الإيرانية إلى مكة والمدينة.

إصدار 2000 تصريح طيران إلى مشهد

وعلى صعيد اخر، قال "محمدي بخش" مشیرا إلى الأيام الأخيرة من شهر صفر : في هذا الصدد، تم إصدار أكثر من 2000 تصريح طيران إلى مشهد المقدسة (رمكز محافظة خراسان الرضوية - شرق)، حتى نتمكن من إجراء عدد كبير من الرحلات الجوية المخططة من جميع أنحاء البلاد إلى مشهد الرضا.

وأكد : بالنظر إلى الجولة الأخيرة من العطلة الصيفية ومناسبتي وفاة الرسول الأكرم (ص) واستشهاد الإمام الرضا (ع)، فمن المتوقع أن تلقى الرحلات الجوية إلى مشهد المقدسة استقبالا حسنا من قبل المواطنين والزوار الأجانب.