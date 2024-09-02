الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عمليتي غوش عتصيون وكرمي تنسور بالخليل

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :