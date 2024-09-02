بالفيديو.. مراسلة العالم تكشف اخر تطورات الوضع في جنين

العالم - مراسلون

واوضحت مراسلتنا انه ارتقى صباح اليوم الحاج ايمن عابد فلسطيني، كانت قد اعتقلته قوات الاحتلال الاسرائيلي من منزله عقب اقتحامه في بلدة كفردان غربي جنين، مضيفه انه تم تسليم جثمانه الى جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني التي قالت ان يوجد اثار تثبت تعرضه للتعذيب، وهو والد لمطارد وابنه جريح، وتبحث قوات الاحتلال عن الابن الذي ينتمي الى مجموعات كفردان التابعة لسرايا القدس وهي امتداد لكتيبة جنين.

واشارت ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بلدة سيلة الحارثية غربي جنين ووقعت مواجهات واشتباكات بين المقاومين مع قوات الاحتلال الاسرائيلي ، مضيفة ان قوات الاحتلال قصفت مركبة يوجد بها عدد من الشبان وسيتم تشيع الشهداء في وقت لاحق من اليوم.

هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمِها لليوم السادس تخللها تنفيذ مداهمات واعتقالات غداة استشهاد ثلاثة فلسطينيين في بلدتي السيلة الحارثية وكفردان غربي جنين