الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني: الكيان الصهيوني يحاول تصعيد التوتر بالمنطقة وجرها لازمة خطيرة عبر مواصلة جرائمه في غزة وتوغلاته بالضفة الغربية

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :