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المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف مستوطنات عين يعقوب وجهتون ويحيعام بصليات من صواريخ الكاتيوشا

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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