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صحة غزة: 29 شهيدا و121 مصابا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ الأربعاء

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

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