الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسة سلوفينيا: اعترافنا بدولة فلسطين يسلط الضوء على أهمية الأمر ويجب تمكين السلطة الفلسطينية من الاصلاحات الضرورية للحوكمة

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :