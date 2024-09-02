بالفيديو..مفاجأة غير سارة من محمد صلاح لجماهير ليفربول

العالم-اوروبا

وأحرز صلاح هدفًا وصنع هدفين آخرين أحرزهما زميله الكولومبي لويس دياز، ليقود ليفربول للحفاظ على العلامة الكاملة في البطولة حتى الآن، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

وقال صلاح لشبكة (سكاي سبورتس)، عقب المباراة التي أقيمت بملعب (أولد ترافورد) معقل مانشستر يونايتد: “لقد أمضيت صيفًا جيدًا، ووقتًا طويلًا للبقاء مع نفسي والتفكير بشكل إيجابي قليلًا، هذا هو آخر موسم لي مع النادي وأريد الاستمتاع به”.

km

وأضاف “أشعر بأنني حر في لعب كرة القدم، سنرى ما سيحدث العام المقبل”.

وتابع صلاح “لكي أكون منصفًا، كنت قادمًا إلى المباراة التي قد تكون المرة الأخيرة لي في أولد ترافورد. لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن العقود. الأمر لا يعود لي، بل متروك للنادي”.

وتحدث صلاح عن الفوز على مانشستر يونايتد، حيث قال “نتيجة رائعة. الجميع يعرف أن مباراة الديربي مهمة للجماهير والمدينة. نحن بحاجة للاستمرار على هذا النهج وإذا كنت تريد القتال من أجل الدوري فعليك الفوز بكل مباراة”.

وأضاف “لقد تمكنت من المشاركة في 3 مباريات، لذا أنا سعيد بذلك. يطلب منا المدرب أن نضغط بشكل عالٍ على الفرق المنافسة وتسببنا في ارتكاب لاعبي مانشستر يونايتد هفوتين تمكننا من استغلالهما. كان ذلك جزءًا من الخطة”.

وأوضح قائد المنتخب المصري “مع يورغن كلوب، كنا دائمًا نمضي على هذا النحو للحصول على الكرة. إن الأمر مشابه تمامًا لما كان عليه الحال قبل 7 سنوات، لدى المدرب نظامه الخاص ونحن نحاول التكيف معه”.

وردًا على سؤال بشأن سهولة المواجهة أمام مانشستر يونايتد، رد صلاح “أتفق معك، لقد فوجئت قليلًا بذلك. كان من الممكن أن تنتهي المباراة بـ5 أو 6 أهداف لمصلحتنا”.

وكشف صلاح، الذي ينتهي عقده الحالي مع ليفربول الصيف المقبل “يأتي المدير الفني الجديد بأسلوبه ويريد من الجميع التكيف مع الوضع، وقد عقد اجتماعات عدة مع اللاعبين الكبار قائلًا إنهم بحاجة إلى تقديم مثال للاعبين الأصغر سنًا”.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح أسهم بـ(6) أهداف من إجمالي 7 أهداف أحرزها ليفربول في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، وذلك عقب تسجيله 3 أهداف وصناعته مثلها.