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سرايا القدس-كتيبة طولكرم: تمكن مقاتلونا من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طولكرم بزخات من الرصاص على محور شارع نابلس محققين اصابات مباشرة

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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