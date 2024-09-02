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كتائب المجاهدين-جنين: نخوض اشتباكات مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة في محاور القتال في مدينة جنين ومخيمها

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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