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وزير حرب الإحتلال یحسم امر استقالته

وزير حرب الإحتلال یحسم امر استقالته
الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الحرب فی حکومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الاثنين، أنه لن يستقيل من منصبه العسكري، وذلك على خلفية تداول أنباء عن تقديمه لاستقالته من منصبه لخلافه الدائم مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

العالم- فلسطين المحتلة

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الاثنين، عن غالانت في محادثة مغلقة لأعضاء من "الكنيست"، عدم اعتزامه الاستقالة من منصبه كوزير للحرب .

وأوضح غالانت خلال تلك المحادثة المغلقة أنه إذا أراد بنيامين نتنياهو إقالته فليفعل.

يأتي هذا فيما لا تزال الخلافات تضرب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، تسريبات جديدة عن جلسة مجلس الوزراء حول قضية الاسرى في قطاع غزة.

ووفقا للتسريبات، فقد قال وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "إسرائيل هي من وضعت أهداف الحرب".

وأضاف غالانت، موجها كلامه إلى نتنياهو، إذا أردنا الاسرى على قيد الحياة فلا يوجد وقت أطول، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء بشأن الوجود في محور فيلادلفيا غير ضروري.

من جهته، رد نتنياهو على غالانت بالتأكيد على أن ترك السيطرة على محور فيلادلفيا مكافأة لحماس حسب تعبيره.

كما تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع، في السابع من تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن استشهاد أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

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