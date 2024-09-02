كنعاني: بريطانيا شريك في إبادة الفلسطينيين بغزة

العالم - ايران

وقال كنعاني في منشور على منصة إكس، يصادف اليوم 2 سبتمبر، ذكرى إحياء ذكرى الشهيد رئيس علي دلواري بطل النضال ضد الاستعمار البريطاني، والذي يسمى "اليوم الوطني للنضال ضد الاستعمار البريطاني" في التقويم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف، يتمتع شعب إيران العظيم والصانع للتاريخ بتاريخ غني ومشرف في النضال ضد هيمنة المستعمرين، بما في ذلك الاستعمار البريطاني، والحصول على استقلاله السياسي.

وتابع، إن سلوك الهيمنة التاريخي ومحاولات استمراره، وخلق الانقسام ومأسسة التحديات والأزمات في القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك القضية الفلسطينية، هو فصل مهم من فصول السياسة الاستعمارية البريطانية في غرب آسيا.

واختتم بالقول، لن تنسى شعوب المنطقة والعالم كيف بدأ المسؤولون البريطانيون في خلق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في قلب العالم الإسلامي، وهم اليوم، من خلال دعمهم للكيان الصهيوني، متواطئون في الإبادة الجماعية والقتل الجماعي ومعاناة وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.