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شهيدان احدهما طفل وجرحى بقصف الاحتلال للنصيرات وسط قطاع غزة

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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