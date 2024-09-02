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بايدن: قريبون جدا من الإتفاق على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في غزة إلا أنني أعتقد أن نتنياهو لا يبذل من الجهد ما يكفي لضمان التوصل لاتفاق من هذا القبيل

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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