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طيران الاحتلال المسير يغير على منطقة حرجية غرب بلدة ياطر بجنوب لبنان

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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