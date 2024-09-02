الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز عن قيادي في حماس: تصريحات بايدن تمثل اعترافا أميركيا بمسؤولية نتنياهو عن تعطيل التوصل إلى صفقة

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :