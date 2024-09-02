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سرايا القدس-كتيبة طولكرم: فجرنا عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة للاحتلال من نوع D9 في محور المدارس بمخيم طولكرم

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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