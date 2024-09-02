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رويترز: مقتل 6 على الأقل واصابة 13 في هجوم انتحاري بكابول

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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