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مصادر فلسطينية: قوات خاصة اسرائيلية تقتحم بلدة قباطية في جنين

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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