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المقاومة اللبنانية تستهدف موقع المنارة بالاسلحة الصاروخية وتحقق اصابة مباشرة

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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