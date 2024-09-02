الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس) تقول إن حريقا لا يزال مشتعلا على ظهر ناقلة النفط سنيون ولا مؤشرات عن تسرب للخام

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :