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تظاهرة ضخمة للمستوطنين في "تل أبيب" للمطالبة بإبرام صفقة التبادل

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

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