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انفجار كبير جديد في مخيم طولكرم مع استمرار الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

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