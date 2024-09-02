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سرايا القدس-كتيبة جنين: تفجير عبوة في قوات العدو بمحور الشهداء واستهداف آليات عسكرية بمدخل قباطية بالعبوات وتصدي مجموعات قباطية لاقتحام الاحتلال

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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