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نتنياهو: شعرنا بالأمان وتحقيق المكاسب بعد سيطرتنا على محور فيلادفيا

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

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