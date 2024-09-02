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نتنياهو: إننا في صراع كبيرة مع حزب الله ومن الخطأ تحديد وقت لعودة الأهالي الى الشمال ولن نضغط على أحد للعودة

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

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