مخطط امريكي لوقف العدوان على غزة.. وتحذير ايراني من التصعيد الاسرائيلي في المنطقة

العالم - بانوراما

من جانبه أكد مسؤول ملف التفاوض في حركة حماس خليل الحية، أن الحركة غير معنية بالتفاوض على شروط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الجديدة مشيرا إلى إن قرار حماس هو عدم التنازل عن مقترح الثاني من تموز/ يوليو. وأضاف أنه دون الانسحاب الإسرائيلي من ممري فيلادلفيا ونتساريم ومعبر رفح فليس هناك اتفاق.

في السياق قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سفير الكيان لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان طالب مجلس الأمن بجلسة طارئة لبحث وضع الأسرى في قطاع غزة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات التصعيد الذي ينتهجه الكيان الإسرائيلي في المنطقة.

وفي منشور على منصة "إكس"، شدد عراقجي على أن الكيان الإسرائيلي يحاول تصعيد التوتر في المنطقة وجرها نحو أزمة خطرة عبر مواصلة جرائمه في غزة وتوغلاته بالضفة الغربية، مؤكدا أنه في حال لم يتصد الداعمون الغربيون لسياسات تل أبيب في مواصلة العنف والجرائم والتصعيد فإن عواقب هذه السياسات ومسؤوليتها ستعود عليهم.