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نتنياهو: قالوا لنا سنعود للبنان مع إطلاق أول صاروخ ضدنا وأطلقت الصواريخ ولم نعد

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

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