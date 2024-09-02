دون الإکتراث لخطر الموت.. مراسلة العالم تغطي الاحداث قرب جرافات الاحتلال في جنين

العالم - مراسلون

ستةُ ايام وأليات الاحتلال العسکرية متمركز علی أبواب جنين، لا دخول ولا خروج إلى مخيم جنين او مستشفى جنين الحكومي.

صحفيون اسرائيليون يرافقون جنود الاحتلال خلال عمليتهم العسكرية. بينما آليات الاحتلال تعتدي على الُصحفيين الفلسطينيين.

نجت مراسلة قناة العالم في جنين من الموت ولكنها أكملت نقل الحقيقة.

عشرات الشهداء والجرحى، خلال العملية المستمرة، وشهادات الناس بدأت تظهر للإعلام.

الحاج توفيق قنديل من الحي الشرقي في جنين، قتله جيش الاحتلال بثماني رصاصات ونكّلت اليات الاحتلال بجثمانه.

على المستوى السياسي، هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش، قال إن العملية ستنتقل من مخيم إلى مخيم ومن مدينة إلى أخرى. أما أهالي جنين لايكترثون لهذه التهديدات.

لا مدة زمنية مرتبطة بهذه العملية، يقول جيش الاحتلال إنها مرتبطة بتحقيق أهداف، بيد أن الأهداف لا يحققها إلا بالتدمير والخراب.

استمرار توغل الاحتلال الاسرائيلي في جنين يؤشر علی تصاعد المقاومة فيها. کل اجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي اتخذها لتحقيق أهدافه تؤکد بأن اصحاب الارض لن يترکوها.