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نتنياهو: لا يمكنني البوح بالمعلومات وهناك من يقوم بتسريبها للعدو

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

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