بذريعة واهية.. واشنطن تستولي على طائرة الرئیس الفنزويلي

العالم- الامریکیتان

وفي أحدث تطور في العلاقة الباردة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، احتجزت واشنطن طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقلتها إلى فلوريدا يوم الإثنين.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين أمريكيين، زعمهم إنه ثبت أن شراءها كان انتهاكا للعقوبات الأمريكية.

ووصف المسؤولون الطائرة بأنها تعادل الطائرة الرئاسية الفنزويلية، وتم تصويرها في زيارات رسمية سابقة لمادورو حول العالم.

وكانت الطائرة - التي تقدر تكلفتها بنحو 13 مليون دولار - في جمهورية الدومينيكان في الأشهر الأخيرة. ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون عن السبب، لكن ذلك أتاح الفرصة للمسؤولين الأمريكيين للاستيلاء على الطائرة.