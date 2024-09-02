أنباء حول وفاة خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبداللطيف

العالم- لبنان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة ليلى عبداللطيف بشكل واسع، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن هذه الأنباء.

وكانت ليلى عبداللطيف قد أثارت الجدل بتوقعها لعدد من الأحداث المهمة في الفترة الماضية.

من بين تلك التوقعات، تنبأت بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال فعالية انتخابية، حيث كان ترامب على خشبة المسرح محاطًا بجماهيره.

بالإضافة إلى ذلك، تنبأت عبداللطيف بتعرض شبكة قطارات فرنسا لهجوم منظم قبل الأولمبياد، حيث شهدت منظومة النقل الفرنسية اضطرابات شديدة نتيجة أعمال التخريب التي وقعت في نفس اليوم الذي افتتحت فيه دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.