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نتنياهو: قدمنا الكثير من التنازلات وعلى حماس تقديم التنازلات

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

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