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الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل التوابيت

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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