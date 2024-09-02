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الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب الاحتلال من مكان احتجازهم

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

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