نتنياهو يعرقل اتفاق تبادل الاسری والاسرائيليون يبدأون اضراباً عاماً ضده

العالم - الاحتلال

اعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس جاهزيتها لإبرام صفقة تبادل إن أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يطالب مجلس الأمن بجلسة طارئة لبحث وضع الأسرى في قطاع غزة.

يأتي ذلك بينما بدأ الإسرائيليون إضراباً عاماً تضامناً مع ذوي الأسرى في غزة ورفضا لعرقلة نتنياهو إبرام صفقة ويشمل الإضراب المدارس والجامعات ومطار بن غوريون والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة.

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤول ملف التفاوض خليل الحية كشف عن تفاصيل جديدة حول مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة وسير المفاوضات، مؤكداً أنه لا توجد مفاوضات حقيقية لصفقة وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقال خليل الحية:"من الواضح ان نتنياهو، ملف الاسری لايعنيه وهو يضحي به، اذا نتنياهو الان يوافق علی 2/7، فنحن جاهزون من الغد للتنفيذ ويحدث تبادل الاسری من اليوم التالي. من اسبوعين هناک مفاوضات لکنها کطحن الماء. مفاوضات الاسرائيلي يراوغ ويذهب ويروح دون اتفاق".

وبشأن الأسرى الستة الذين عثرت عليهم إسرائيل بغزة جثثاً، حمّل الحية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتلهم.

فيما أفادت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لتقديم مقترح اتفاق نهائي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث أشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تتشاور مع الدوحة والقاهرة بشأن ملامح اتفاق وقف إطلاق نار نهائي وأن عدم قبول الطرفين لهذا الاتفاق قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أميركية. وفي هذا السياق أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس سيلتقيان مع فريق التفاوض الأميركي وسيبحثان مع الفريق الدفع نحو اتفاق يضمن إطلاق سراح من تبقى من الأسرى.