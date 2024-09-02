51 شهيد و100 جريح في غزة خلال 24 ساعة

العالم - فلسطين

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الثالث والثلاثين بعد الثلاثمئة توالياً، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من السكان.

واستهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل وتجمعات النازحين وشوارع في أرجاء متفرقة من قطاع غزة، موقعة عشرات الشهداء والجرحى، حيث استشهد شاب من عائلة شلدان وأصيب آخر بجروح خطرة جراء قصف مدفعي قرب مسجد بدر في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استشهد مواطن وأصيب آخر بجراح خطرة جراء قصف مدفعي إسرائيلي قرب مسجد علي بن أبي طالب بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال منازل لعائلتي أبو شريعة وساق الله في حي الصبرة جنوبي المدينة وارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال سيارة مدنية في محيط عيادة الرمال غرب مدينة غزة.

وارتقت ثلاث سيدات وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة حمادة في شارع الجلاء بمدينة غزة. واستشهد مواطن وأصيب آخرون، في إطلاق نار من طائرة كواد كابتر الحربية المسيرة، على خيام النازحين غربي النصيرات، كما قصفت قوات الاحتلال شقة في برج 8 من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات ما أدى إلى عدد من الإصابات، فيما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شمال غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.