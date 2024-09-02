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العتبة العلوية المقدسة: نحو 5 ملايين زائر أحيوا ذكرى وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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